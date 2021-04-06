Анна Калашникова высказалась о скандальной фотосессии девушек в Дубае

Москва, 6 апреля. Певица и блогер Анна Калашникова выразила недоумение по поводу откровенной фотосессии на балконе высотного здания в Дубае. Она не исключила, что девушкам заплатили много денег.

Калашникова не понимает, зачем организатор фотосъемки устроил «такое безумие в мусульманской стране». Скорее всего, по мнению блогера, модели получили крупный гонорар. Странно, что у девушек не было даже мыслей, что за развратные действия их могут арестовать, добавила певица.

Она раскрыла детали скандала, сообщив, что была в одной компании с другом бизнесмена, который устроил откровенную фотосъемку.

«Как выяснилось, это в его здании его же приятель устроил эту фотосессию. Позвал десять девочек с Украины и не думал, что так все закончится. Он до сих пор не понимает, почему девочек задержали, держат под стражей в тюрьме», — сказала Калашникова в разговоре с Kp.ru.

В социальных сетях появился видеоролик, где девушки позировали обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina. Моделям грозит до полугода тюрьмы, организатор фотосессии может отправиться в заключение на полтора года.