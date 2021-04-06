Онищенко допустил обязательную вакцинацию животных от COVID-19

Москва, 6 апреля. Член комитета Госдумы по охране здоровья Геннадий Онищенко допустил, что в России придется ввести обязательную вакцинацию домашних животных от COVID-19.

Вероятность заражения животных от человека невысока, но этот вопрос, тем не менее, требует тщательного изучения и, если понадобится, принятия мер, рассказал Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Насколько реализуется механизм обратного, реверсного заражения - тут этот вопрос надо еще изучать», — пояснил депутат.

Не так давно представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович во время интервью агентству подтвердила, что на повестке дня — заражение домашних питомцев COVID-19 от своих хозяев. На фоне этого работа российских ветеринаров над вакциной для животных — очень перспективное направление, заключил Онищенко.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о недавно выявленных на территории страны новых штаммах коронавируса. Опасаться пока поводов нет, однако известно, что они имеют нехарактерные для уже известных мутаций признаки.