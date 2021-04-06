Аналитики подсчитали число выявленных лжебанков в 2021 году в России

Москва, 6 апреля. Порядка 1529 лжебанков зафиксировали в первом квартале 2021 года.

Такие организации маскируются под кредитные организации. В сравнении с таким же периодом 2020 года, их количество выросло на 20%. За весь 2020 года эксперты выявили почти 6,5 тысячи лжебанков, сообщили в компании по кибербезопасности BI.ZONE «Известиям».

«Число фишинговых сайтов растет, потому что это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удаленную работу и пока не сбавляют темп», — сказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

На сайтах лжекредитных организаций у жертв выманивают данные банковских карт или информацию для входа в аккаунт банка. Более того, мошенники зарабатывают на комиссиях или страховках, которые якобы необходимы для получения услуг на выгодных условиях.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую схему обмана жителей России. Злоумышленники предлагают оформить вклад под высокий процент. Мошенники представляются сотрудниками банков и предлагают россиянам оформить вклад. Тем, кто заинтересовался предложением, присылают ссылку, которая является якобы страницей банка.