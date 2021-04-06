МЧС Иркутска назвало игнорированием здравого смысла выезд на лед Байкала

Иркутск, 6 апреля. Сегодня выезд на лед озера Байкал является «полным игнорированием здравого смысла».

Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал руководитель пресс-службы иркутского главка МЧС Андрей Шутов. Водители двух грузовых ЗИЛ-131, провалившихся под лед Байкала, пренебрегли всеми нормами безопасности.

«Это абсолютное игнорирование здравого смысла. Выезд на лед Байкала в настоящее время категорически запрещен», – сказал Шутов.

Он отметил, что автомобилисты протаранили заграждение в Листвянки и выехали по направлению к Большим Котам прямо по льду. Провал произошел в 70 метрах от гостиницы «Маяк». Первая машина ушла под лед полностью, вторая частично. Никто в результате инцидента не пострадал.

Шутов рассказал, что водителей привлекут к административной ответственности. Дополнительно инцидент рассмотрит природоохранная прокуратура.

Ранее стало известно, что момент провала грузовиков попал на видео. На записи видно, как одна машина уверенно двигается по замерзшему озеру и начинает уходить под лед.