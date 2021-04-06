Вильфанд рассказал о необходимости адаптации к климатическим изменениям

Москва, 6 апреля. Необходимо адаптироваться к изменениям климата, тем более они происходят постепенно.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о последствиях глобального потепления в виде засухи в южных регионах России. Климатологи предупредили о росте числа опасных природных явлений. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал готовиться к изменениям климата, передают РИА Новости.

«Есть такое понятие — адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все — катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию», — сказал Вильфанд.

Он привел в пример Японию, которая смогла адаптироваться к сложным климатическим и сейсмическим условиям. Об этом свидетельствует ее экономический рост. По мнению эксперта, меры адаптации понятны, остается их только применять.

Летом ряд регионов России, по информации Гидрометцентра, может оказаться под угрозой засухи. Такое заявление ранее сделал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд. В зоне риска, по его словам, находятся субъекты Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья. Объясняется этом нехваткой влаги в почве.