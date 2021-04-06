Ученым удалось подключить мозг человека к компьютеру по беспроводной связи

Вашингтон, 6 апреля. Специалисты из Университета Брауна смогли подключить мозг парализованных пациентов к компьютеру при помощи беспроводного датчика, прикрепленного к моторной коре головного мозга.

Датчик работает таким образом, что передает компьютеру сигнал с однонейронным разрешением по широкополосному беспроводному каналу, сообщает Independent.

Результаты показали высокую эффективность такого способа, который ничуть не уступает проводной методике. Однако эта система, названная создателями BrainGate, дает большое количество возможностей работы с лежачими пациентами из-за отсутствия привязанности к технике. Ученые заметили, что в будущем разработка поможет вернуть людям, ограниченным в движениях, коммуникативную свободу и мобильность.

Недавно ученые также обнаружили, что долголетие зависит от генетики и наследственности, а не от условий окружающей среды или обстоятельств жизни. Именно этот фактор влияет на длину теломер, которые отвечают за процесс старения человеческого организма.