Назван способ узнать точный пробег при покупке подержанного авто

Москва, 6 апреля. Пробег у автомобилей возрастом более 15 лет часто скручивают при продаже, но есть несколько способов определить количество пройденных километров транспортного средства.

В памяти электронного блока управления или в управляющей электронике хранятся данные о показателях пробега, если машина оснащена цифровыми приборами, сообщает Carsweek. Узнать их можно при помощи специальных сканеров у официальных дилеров или в крупных автомастерских.

Кроме этого, есть визуальные свидетельства. Коврик на водительском месте сильно протрется к 50 тысячам километров пробега, а к 80 тысячам начнет блестеть кожа на руле. Еще через 150 тысяч вытягивается и топорщится складками кожа на водительском сиденье, резиновая каемка педалей стирается после 200 тысяч километров. Диван для пассажиров продавливается после 400 тыс. километров пути.

Недавно стало известно, что автомобилям со скрытыми или испачканными номерными знаками могут запретить проезд на платных шоссе. Пока что такие ограничения касались только платных парковок в Казани и Москве.