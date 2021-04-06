В России резко сократилось потребление говядины

Москва, 6 апреля. Потребление говядины россиянами снизилось в 2020 году на 3,4% до 1,94 млн тонн, следует из результатов отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По оценкам экспертов, спрос на говядину оказался рекордно низким за 10 лет. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, снижение потребления происходит в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, сообщает «Коммерсантъ».

В то же время потребление говядины мясных пород за семь лет выросло в 5 раз, до 300 тыс. тонн.

Тенденция к снижению потребления говяжьего мяса, по словам эксперта, объясняется отсутствием уверенности в будущих доходах у россиян и сокращением сегмента HoReCa в 2020 году. Юшин также заметил, что спрос на мясо молочных пород будет зависеть от динамики доходов населения.

Стоит отметить, что экспорт говядины увеличился на 103%, до 20 тысяч тонн, 45% поставок пришлось на КНР.

В конце марта сообщалось, что в российских магазинах растут цены на куриное мясо и яйца. Основной проблемой, вызвавшей рост цен, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов назвал вспышку птичьего гриппа.