Рига, 6 апреля. Латвийские порты лучше было бы ликвидировать, чем восстанавливать. На металлолом можно было бы сдать рельсы и поезда, поскольку это позволило бы получить хотя бы какие-то деньги.

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс предложил новую модель управления портами. Под нее подпадают Рижский и Вентспилсский порты, а также Лиепайская специальная экономическая зона. Как поясняет чиновник, портовая реформа направлена на то, чтобы привлечь в отрасль профессионалов, а влияние политиков будет сведено к минимуму. Об этом сообщает издание SputnikNews.

Однако портовые организации решительно не согласны с предложенной моделью и критикуют ее на протяжении нескольких месяцев. Они считают, что при разработке реформ правительство не учитывало их мнение, а сама программа неочевидна и имеет ряд недоработок.

Законопроект должен был рассматриваться кабинетом министров 1 апреля, но под влиянием общественности процесс был отложен. Снижение грузопотока в портах Латвии связывают с политикой, которую ведет министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.

«Почему? Тогда лучше принять решение ликвидировать порты, а не реформировать. Тогда на металлолом можно будет сдать рельсы и поезда. По крайней мере, хоть какие-то копейки будут», — считает экс-министр сообщения Латвии Айнарс Шлесерс.

Он считает, что власти ничего не предпринимают, а все их действия направлены на то, чтобы можно было заработать. Реальной пользы от выбранной программы не будет.

«Правительство только топит порты. Эта реформа вообще не нужна. Она необходима лишь тем, кто хочет приватизировать порты, создать общества капитала и, в конце концов, продать их на бирже», — отмечает Шлесерс.

Ранее Кабинет министров России отметил успешность транзита белорусских нефтепродуктов через порты РФ.