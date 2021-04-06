Экономист Смирнова подсказала три способа, как можно вылезти из долгов

Москва, 6 апреля. Для начала необходимо проанализировать свое финансовое состояние в перспективе на полгода-год, в зависимости от него выбирать подходящий выход.

Может подойти процедура банкротства, рассказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова в беседе с радио Sputnik. Однако нужно помнить, что в ближайшие годы человек не сможет взять кредит, открыть бизнес или занять престижную должность.

«Если ситуация не совсем патовая и может выправиться в ближайшие 6‒12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, вроде дачного участка, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах», — добавила специалист.

Самый безобидный способ — рефинансирование. Процедура представляет собой кредитование под меньший процент.

Недавно финансист дала несколько советов по хранению денег. Лучше всего хранить сбережения в рублях, а оптимальный размер «финансовой подушки» — от трех до шести ежемесячных доходов.