Правительство выделит 9 млрд рублей производителям сахара и масла

Москва, 6 апреля. Правительство выделит производителям подсолнечного масла и сахара на возмещение части затрат девять миллиардов рублей, чтобы стабилизировать цены на продовольственные товары.

Соответствующие данные содержатся в проекте распоряжения правительства по выделению бюджетных ассигнований Минсельхозу в 2021 году. Согласно документу, расчетная стоимость производства литра рафинированного подсолнечного масла с учетом НДС составляет 102,3 рубля. При среднероссийской цене реализации в 92,6 рубля, убыток производителя составляет порядка 9,7 рубля «на литр».

Трансферты предоставляются на возмещение производителям части затрат из расчета 10 рублей на один литр реализованного в предприятия розничной торговли бутилированного рафинированного подсолнечного масла по цене не дороже 95 рублей за литр.

Производители белого сахара такие субсидии получают из расчета пять рублей на килограмм сахара, реализованного не дороже 36 рублей за килограмм. Компенсировать затраты предлагается с апреля по конец сентября текущего года.

В конце марта Правительство РФ продлило действие соглашений о стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла. Срок действия договоров, заключенных правительством с производителями и поставщиками, истекал 1 апреля. Это могло вызвать рост стоимости данных продуктов, отметили в пресс-службе.