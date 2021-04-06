Иммунолог дал советы по вакцинации переболевшим COVID-19

Москва, 6 апреля. Перенесшим коронавирус людям не нужно торопиться с прививкой. Об этом сообщил врач-иммунолог Николай Крючков.

Ученые полагают, что после шести-семи месяцев после заболевания будет действовать специфический иммунитет, который формируется у большинства людей, перенесших COVID-19. Этой защиты вполне достаточно.

Крючков в беседе с РИА Новости отметил, что переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания. В ранний период болезни специфический иммунный ответ и так активирован.

Однако через какое-то время все равно нужно будет усилить специфическую защиту от COVID-19. Не исключено, что для этого людям, переболевшим COVID-19, может понадобиться не две, а только одна прививка. Сейчас пока нет зарегистрированной схемы применения существующих вакцин для таких случаев.

Врач посоветовал провериться на наличие антител не раньше чем через шесть месяцев после вакцинации. Также это стоит делать минимум через месяц после перенесенного заболевания.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о 81 случае заражения британским штаммом коронавируса в РФ. Также зафиксированы шесть заражений южноафриканским штаммом.