Наказание за нарушение правил эксплуатации тракторов ужесточат в России

Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за неправильную эксплуатацию дорожно-строительных машин и тракторов.

Также под ужесточение наказания подойдут все машины, работа с которыми контролируется Ростехнадзором.

Согласно новым порядкам, теперь за нарушение правил эксплуатации водитель может получить штраф от 500 рублей до 1 тыс. рублей, в то время как раньше взыскание составляло от 100 до 300 рублей, а также потерять права на управление сроком до полугода.

Недавно стало известно, что теперь зрителей онлайн-кинотеатров будут предупреждать о сценах с небезопасной ездой перед началом фильма. В частности, перед просмотром появится предупреждение о поездках с непристегнутым ремнем безопасности.