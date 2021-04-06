Мясников назвал основную причину возникновения неоперабельного рака легких

Москва, 6 апреля. Курение является основной причиной развития мелкоклеточного рака легких, который не оперируют. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия-1» Мясников подчеркнул, что курение является причиной развития опасного вида рака.

«На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем, поскольку операция не увеличивает выживаемость, уже поздно», — уточнил он.

Врач предупредил, что вдыхание частиц дыма при пассивном курении, дыма от крупных промышленных производств и растопки углем или даже дыма от мангала также является причиной развития онкологических заболеваний. Провокатором возникновения рака легких также может стать вдыхание радона и асбеста.

Мясников подчеркнул, что отказ от курения позволяет снизить риски заболеть раком легких, но они [риски] все равно останутся пожизненно вдвое выше по сравнению с теми, кто никогда не курил.

Неделей ранее стало известно, что в Германии успешно завершилась первая фаза клинических испытаний препарата против одной из самых тяжелых для лечения разновидностей онкологических заболеваний — глиомы. Вакцина разрабатывалась на основе фрагмента измененного белка IDH1, который участвует в синтезе трикарбоновых кислот.

Немецкие ученые изобрели препарат еще несколько лет назад и уже испытали его на грызунах. Сейчас же лекарство проверили на 32 пациентах со злокачественными астроцитомами.