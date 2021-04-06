Планировавшая развивать космический туризм компания закроется в России

Москва, 6 апреля. Закрывается частная российская компания «КосмоКурс», планировавшая создать суборбитальный многоразовый комплекс для космического туризма и космодром в Нижегородской области.

«Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении», — цитирует гендиректора «КосмоКурса» Павла Пушкина РИА Новости.

Причиной закрытия названы трудности с согласованием с местными властями требований к проекту космодрома в Нижегородской области и невозможность получения от Минобороны РФ необходимой для проектирования суборбитальной туристической ракеты нормативной документации.

В настоящее время в компании работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. Их предупредили об увольнении за два месяца до сокращения.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что Россия начала разрабатывать проекты сверхтяжелых ракетоносителей тягой от 100 до 200 тонн. Не исключен вариант международной работы над созданием такой ракеты, отметил Соловьев на международном симпозиуме «Человек в космосе» 5 апреля.