Латвия попросит у ЕС 113 миллионов евро на борьбу с безработицей

Рига, 6 апреля. Коронавирусная пандемия может вызвать безработицу в Латвии, и власти хотят избежать подобных рисков, направив заявку на получение 113 млн евро из бюджета Евросоюза.

Европейский Союз разработал программу Sure, которая была разработана в качестве источника финансирования, необходимого для покрытия дефицита государственного бюджета. Она подразумевает оказание финансовой поддержки странам, пострадавшим от коронавирусной пандемии, и направлена на помощь в выполнении обязательств государств по госдолгу. Об этом сообщает издание DELFI.

Как отметило Министерство финансов Латвии, инструмент поддержки по снижению рисков безработицы во время кризиса Sure предусматривает финансирование, которое поможет выплатить пособия за простой, субсидировать зарплаты и прочие выплаты. Они включают и меры по охране здоровья на рабочих местах, а именно закупки средств индивидуальной защиты и выплаты больничных в случае, если сотрудник заболел коронавирусом.

В 2020 и 2021 годы Латвия уже получала финансирование из программы Sure на сумму 192 млн евро. Теперь власти рассчитывают на дополнительную помощь в размере 113 млн евро.

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