Путин поручил правительству обновить показатели демографической политики ДФО

Москва, 6 апреля. Правительству России до 1 июля предстоит проверить реализацию первого этапа концепции демографической политики Дальнего Востока и актуализировать показатели второго.

Такое поручение поступило от президента Владимира Путина. Он в марте провел совещание с членами правительства, а сайт Кремля опубликовал перечень задач, которые озвучил российский лидер.

«Правительству Российской Федерации провести анализ итогов первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока… И на его основе обеспечить актуализацию мероприятий и целевых показателей второго этапа ее реализации», — говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение поручений назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения — 1 июля 2021 года.

Ранее стало известно, что Путин поручил проанализировать цены на продукты в дальневосточных магазинах. Для этого необходимо исследовать стоимость продуктов в регионе и принять положенные меры.