Эстония хочет удержать белорусский транзит и побороться за российскую нефть

Таллин, 6 апреля. Власти Эстонии понимают, что им необходим транзит нефти из России, поскольку от нее напрямую зависит состояние эстонской железной дороги.

Официально Таллин противостоит Москве, однако экономические проблемы ЕС и коронавирусная пандемия вынуждают некоторых политиков аккуратно признавать, что Россия нужна Эстонии, а ситуацию с затухающим транзитом нужно исправлять. Об этом сообщает издание Baltnews.

«Возвращение российского нефтетранзита входит в логистическую стратегию Эстонии. Одним из ключевых направлений этой программы является поддержка транзитных перевозок. Сейчас эстонская сторона активно думает над тем, как успешнее конкурировать на рынке», — заявил председатель правления ГАО ЭЖД Кайдо Циммерманн.

Он добавил, что ситуация во многом зависит от того, как сложатся отношения у России и Эстонии, намекая на агрессивные заявления Таллина в сторону Москвы. Если же Прибалтика потеряет транзит, то понесет существенные убытки.

«Для Эстонии потеря транзита нефти, особенно в лучшие годы, когда его объемы были на пике — это, конечно, серьезные деньги. По разным оценкам, речь шла о сумме, эквивалентной 16% от ВВП страны. К сожалению, я не уверен, что Эстония сможет вернуть транзит в таком же объеме», — рассказал председатель эстонского профсоюза железнодорожников Олег Чубаров.

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