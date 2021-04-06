Жесткий локдаун в Киеве привел к транспортному коллапсу в столице Украины

Киев, 6 апреля. На прошлой неделе из киевских транспортных компаний уволилось свыше 250 водителей, что привело к транспортному коллапсу в столице Украины.

Председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко рассказал, что из-за жесткого локдауна можно перевозить пассажиров только в том случае, если у них есть специальный пропуск. Однако, если у них нет соответствующего документа, правоохранительные органы выписывают денежный штраф водителю, а не тому, кто пользуется транспортом во время тотального локдауна. Об этом сообщает портал Regnum.

«В связи с карантинными ограничениями и с тем, что постоянно штрафуют водителей, они отказываются работать. На прошлой неделе по Киеву освободилось более 250 водителей. Сегодня многие водители также отказались выходить, причина та же», — рассказал Моисеенко.

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