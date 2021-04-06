Эксперты назвали топ-7 возможных рисков лишиться купленной квартиры 

Москва, 6 апреля. При покупке квартиры есть риски не только срыва сделки купли-продажи, но и лишиться уже приобретенного жилья. Специалисты Dominfo.ru составили рейтинг причин, по которым такие квартиры чаще всего оказываются юридически «грязными».

Как сообщает KP.RU, эксперты за 2020-2021 годы проверили 128 230 объектов недвижимости, из которых «грязными» оказались почти 12 тыс. (9,3%). Все эти объекты продавались с нарушениями законодательства.

Самое распространенное нарушение: имеются некие ограничения. Квартира может быть в залоге или на нее наложен арест. Выяснить это довольно просто — Росреестр не станет регистрировать эту недвижимость пока нарушения не будут устранены.

Опасность есть в том случае, если мошенники убедят покупателя передать им деньги на момент подписания договора купли-продажи, а не после регистрации сделки в Росреестре.

Еще один риск: за собственником-продавцом есть большие судебные задолженности. В таких случаях на квартиру не всегда накладывается арест. Если сделка будет оспорена, покупателю придется очень долго ждать в очереди за финансовым возмещением.

Сделка может быть оспорена органами опеки, если квартира, купленная на материнский капитал, продана без выделения доли детям.

Опасность возникает и когда продавец находится в стадии банкротства или уже банкрот. Мошенники параллельно с банкротством пытаются распродать имущество, что является незаконным.

Крайне рискованной покупкой считается и недвижимость, которая была недавно получена по наследству. Неожиданно могут возникнуть наследники, желающие оспорить документы.

Квартира покупалась в браке, а продается без согласия второго супруга. Даже если супруги давно не общаются, но формально находятся в браке, супруг может оспорить сделку, которая была совершена без его документально зафиксированного согласия.

Не предсказуема судьба квартиры, по которой идут или шли судебные споры. В любой момент очередной суд может вынести решение не в пользу нового владельца.

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