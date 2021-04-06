Опубликовано видео первого пуска крылатой ракеты «Калибр»

Владивосток, 6 апреля. Фрегат Тихоокеанского флота РФ «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря по наземной цели, сообщили в Минобороны России.

В расчетное время ракета достигла полигона в район мыса Сюркум и поразила береговую мишень. По данным военного ведомства, дальность пуска превысила тысячу километров. Видео запуска крылатой ракеты «Калибр» опубликовали «Известия».

Выполнение стрельбы обеспечивали суда и корабли Тихоокеанского флота, вертолеты и самолеты морской авиации, которые закрывали воздушное пространство и район акватории, опасный для судоходства.

Ранее сообщалось, что «Маршал Шапошников» осуществлял маневры в заливе Петра Великого. Огонь по воздушным и морским целям велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации.