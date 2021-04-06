Жители Литвы ностальгируют по СССР и одобряют политику Путина

Вильнюс, 6 апреля. Институт политического анализа в Вильнюсе провел опрос, в ходе которого выяснилось, что многие граждане Литвы ностальгируют по СССР и одобряют политику российского лидера, и при этом высказывают недоверие в сторону Евросоюза. Об этом сообщает портал SputnikNews.

Опрос показал, что многие литовцы поддерживают российского президента Владимира Путина за то, что он отстаивает национальные интересы и не поддается давлению со стороны.

«Респонденты объясняют поддержку политики Путина или президента Белоруссии Александра Лукашенко прежде всего тем, что эти лидеры уважают свои национальные интересы и не поддаются внешнему давлению», — говорится в исследовании.

Согласно данным опроса, около 37% респондентов согласны с тем, что при президентстве Путина Россия стала крепче. 50% опрошенных заявляют, что деньги государств — участниц НАТО уходят на поддержку Альянса, хотя было бы лучше, если бы эти средства были потрачены на население. Еще 41% литовцев считают, что Евросоюз разрушает традиционные христианские ценности.

Свыше 70% респондентов уверены, что в Литве власти не дают честным людям зарабатывать. Около 60% опрошенных думают, что их страна зря злится на Россию и Белоруссию, поскольку ухудшение отношений между странами только усугубит экономическую ситуацию в Прибалтике.

Ранее стало известно, что Литва копирует США в недружественном отношении к Китаю, стараясь показать свою верность НАТО.