Главный диетолог депздрава Москвы призвала сократить потребление сладкого

Москва, 6 апреля. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова призвала есть сладкое не чаще одного-двух раз в неделю и не поощрять детей с его помощью.

«Правило одно для всех — чем меньше, тем лучше. По рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день», — сообщила Стародубова РИА Новости.

Результаты последних проводимых в рамках Национального проекта «Демография» Роспотребнадзором исследований показали, что доля кондитерских изделий в питании школьников велика. Специалист отметил, что сладкие продукты не должны использоваться в качестве поощрения для детей. Сладости можно позволить съесть один-два раза в неделю, но не в качестве награды, уточнила Стародубова.

Альтернативой сладостям могут стать ягоды, фрукты или варианты десертов с низким содержанием сахара.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала о влиянии сахара на организм и мозговую активность. По ее словам, существуют исследования, подтверждающие, что избыток простых углеводов способен изменить работу мозга.