Алексей Гуськов пожаловался на кабальные условия карантина за границей

Москва, 6 апреля. Актер Алексей Гуськов занят в съемках нового проекта, которые проходят в Чехии. Сравнивая условия работы в России и Европе, артист не скрывает своего возмущения.

На своей странице в Instagram актер признался, что за границей сегодня все выглядит совсем иначе, в отличие от России: карантин в самом разгаре. На улицу можно выходить только в масках и при наличии специального разрешения.

«В Чехии карантин. Жесткий. Гулять по улицам нужно в маске, с бумагой в кармане от студии, что ты на съемках и перемещаешься по городу в связи с работой. Полиция проверяет. Все закрыто», — сообщил Гуськов.

Вместе с коллегами актер проводит большую часть свободного времени в спортзале отеля. Однако и тут не обошлось без казусов. Руководство гостиницы включает для посетителей «похоронную» музыку.

«Все это время я и мои коллеги просим дирекцию отеля выключить в спортзале кошмарную похоронную музыку. Но натыкаемся на абсолютную глухоту. <…> Вероятно, администрация отеля музыкальным сопровождением создает соответствующее ковиду настроение. Чтобы не расслаблялись», — не без сарказма сообщил Гуськов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что россияне не смогут посетить Европу и страны Юго-Восточной Азии раньше осени. Прогнозы можно будет давать в зависимости от пандемийной ситуации, которая пока далека от нормализации. В худшем случае Европа откроет границы не раньше начала 2022 года.