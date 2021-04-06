Гибрид ядерного и термоядерного реакторов создадут в России

Томск, 6 апреля. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с другими российскими учеными создали и испытали термоядерный компонент гибридного реактора.

По словам авторов разработки, гибридные реакторные системы (системы «синтез-деление») отличаются компактностью, экономностью и безопасностью. Они состоят из источника термоядерных нейтронов и бланкета — активной зоны, в которой происходит деление тяжелых ядер. Топливом служит смесь оружейного плутония и тория.

Гибридный реактор будет обладать мощностью около 60-100 МВт и сможет проработать более восьми лет без перезагрузки топлива, следует из опубликованных в журнале Nuclear Engineering and Technology результатов работы. Ученые считают, что реактор можно будет использовать для получения тепла, электроэнергии и водородного топлива в труднодоступных регионах.

Ранее российские ученые разработали для авиакосмической отрасли уникальный огнестойкий полимер, сообщает RT. Вещество производится быстрее и дешевле аналогов и отличается пониженной горючестью.