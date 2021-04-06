Минтруд упростит оформление доплат к пенсии для некоторых россиян

Москва, 6 апреля. Минтруд РФ хочет упростить процесс оформления надбавки к пенсии для членов летных экипажей и работников угольной промышленности. Поправки в законодательство содержаться в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

Поправки призваны сократить перечень документов, необходимые для назначения надбавки к пенсии. Летчики и шахтеры также получат право подтверждать стаж и заработок, учитываемые при установлении доплаты, сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Эти данные передают в ПФР работодатели.

В середине марта Минтруд озвучил особенности формирования дополнительных выплат к пенсиям пилотов гражданской авиации и шахтеров. Ведомство предложило утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы за 2020 год в размере 1,06. Поправки затронут шахтеров, занятых полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет или не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. А также летчиков, с выслугой не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

К началу 2021 года численность пенсионеров-летчиков составила 38 тыс. человек, а средний размер доплаты — 7468 рублей. Шахтеров-пенсионеров сейчас в России — 52,8 тыс. человек. Средний размер доплаты к пенсии им составил 3 486 рублей.