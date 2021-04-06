Верховный суд США разрешил Трампу блокировать в Twitter критикующих его пользователей

Вашингтон, 6 апреля. Американский Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции, из-за которого экс-президент США Дональд Трамп не может блокировать в своем Twitter критикующих его пользователей.

Ранее апелляционный суд не стал отменять постановление органа низшей инстанции о запрете Трампу блокировать на своей странице в Twitter пользователей, оставляющих комментарии с критикой в его адрес. Однако Верховный суд США в понедельник отменил это решение. Это следует из распространенного постановления.

Ранее Трамп объяснил свой уход из Twitter. Бывший американский президент раскритиковал сеть микроблогов. Политик не собирается туда возвращаться, заявил он в интервью телеканалу Newsmax TV. Трамп назвал соцсеть скучной, отметив, что ресурс «уже не тот», по его словам, «позором» являются действия корпорации в отношении его постов.