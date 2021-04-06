Эксперт оценил борьбу Украины и Эстонии с газопроводом «Северный поток — 2»

Москва, 6 апреля. Эстонское правительство официально поддерживает Украину и заявляет о солидарности с ней в борьбе с Россией. Однако эффективных инструментов у Таллина и Киева против Москвы нет.

Президент Украины Владимир Зеленский и эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявили, что их страны будут вместе противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2». Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал выступление глав государств. Об этом сообщает портал Regnum.

«Никакой угрозы они, конечно, реально не представляют. Тем более — какое-то их совместное заявление или договоренность. К тому же, по территории ни той, ни другой страны этот газопровод не проходит, то есть они малое отношение имеют в принципе к реализации этого проекта», — объяснил Юшков.

Он считает, что повлиять на строительство «СП-2» могут только ведущие государства, а именно США, Германия и ЕС в целом. Остальные страны не могут противостоять России.

«Чтобы ввести санкции со стороны ЕС, нужно единогласное решение всех его членов. Конечно, этого делать в Евросоюзе никто не хочет, потому что тогда Россия нанесет ответный санкционный удар. И вот эти обмены ударами ни для кого не выгодны», — подытожил эксперт.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что «Северный поток — 2» поможет России окончательно забыть об Украине.