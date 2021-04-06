Специалист по заболеваниям печени рассказал, как избежать похмелья

Москва, 6 апреля. Специалист по заболеваниям печени Алексей Буеверов единственным способом избежать похмелья назвал соблюдение «индивидуальной» дозы алкоголя.

«Избежать похмелья можно лишь в случае, если вы не превысите свою индивидуальную дозу. Если хорошо закусывать (не только жирным), то страданий утром будет меньше. Но важнее всего избегать алкоголь с избытком высших спиртов», — сообщил в беседе с «АиФ» Буеров.

По его словам, к напиткам с избытком высших спиртов относятся плохо перегнанный самогон и дешевые вина в коробках, а не коньяк или водка.

Специалист отметил, что отсутствие похмелья после употребления алкоголя является плохим сигналом, так как это может говорить о первой стадии алкоголизма.

Ранее китайские врачи из народной больницы провинции Хунань назвали фрукты, которые помогут справиться с похмельем. В первую очередь специалисты развеяли миф, что утром после застолья нужно выпить крепкого чая или кофе. Кофеин немного снимет нервное состояние, но восстановиться организму не поможет, а лишь нанесет серьезный удар по почкам и сердцу.

Нейтрализовать этанол в крови поможет лимон. Однако употреблять этот цитрусовый фрукт следует дозировано, иначе на лимонную кислоту среагирует желудок. Грейпфрут также избавляет от бактерий и микробов, формирующихся во рту после застолья, а банан снижает количество алкоголя в крови. Однако люди, у которых есть проблемы с кишечником, должны знать, в каких случаях им можно есть фрукты, предупреждают специалисты.