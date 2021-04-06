Кристина Асмус намекнула на новые отношения

Москва, 6 апреля. Поклонники не дают покоя актрисе Кристине Асмус, заваливая ее вопросами о личной жизни после расставания с супругом, шоуменом Гариком Харламовым. Как выяснилось, в жизни артистки действительно кто-то появился.

Асмус не афиширует перемены на личном фронте, однако в понедельник, общаясь с поклонниками в формате вопрос/ответ в сторис Instagram, она подогрела интерес к этой теме.

«Секс присутствует в моей жизни», — написала актриса, добавив к своему комментарию смайлики.

Чуть позже она дала еще один повод для слухов, ответив утвердительно на вопрос, случались ли у нее романы с коллегами по съемочной площадке. При этом она добавила фотографию со съемок сериала «Интерны», возможно намекая на то, что романтические отношения были именно во время съемок этого проекта.

Асмус и Харламов расстались после восьми лет брака. Звезды объявили, что решение разойтись было совместным, так как они оба поняли, что их взгляды слишком разные. Позднее актриса призналась, что общение с бывшим мужем проходит непросто, поскольку он очень обижен на нее.

Отношения бывших супругов — любимая тема для обсуждения среди поклонников артистки. Недавно Асмус не выдержала и едко ответила на подобные комментарии во время общения с подписчиками, напомнив и о скандальной сцене в фильме «Текст».