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Кристина Асмус намекнула на новые отношения

Кристина Асмус намекнула на новые отношения

Москва, 6 апреля. Поклонники не дают покоя актрисе Кристине Асмус, заваливая ее вопросами о личной жизни после расставания с супругом, шоуменом Гариком Харламовым. Как выяснилось, в жизни артистки действительно кто-то появился.

Асмус не афиширует перемены на личном фронте, однако в понедельник, общаясь с поклонниками в формате вопрос/ответ в сторис Instagram, она подогрела интерес к этой теме. 

«Секс присутствует в моей жизни», — написала актриса, добавив к своему комментарию смайлики.

Кристина Асмус намекнула на новые отношения

Чуть позже она дала еще один повод для слухов, ответив утвердительно на вопрос, случались ли у нее романы с коллегами по съемочной площадке. При этом она добавила фотографию со съемок сериала «Интерны», возможно намекая на то, что романтические отношения были именно во время съемок этого проекта.

Кристина Асмус намекнула на новые отношения

Асмус и Харламов расстались после восьми лет брака. Звезды объявили, что решение разойтись было совместным, так как они оба поняли, что их взгляды слишком разные. Позднее актриса призналась, что общение с бывшим мужем проходит непросто, поскольку он очень обижен на нее.

Отношения бывших супругов — любимая тема для обсуждения среди поклонников артистки. Недавно Асмус не выдержала и едко ответила на подобные комментарии во время общения с подписчиками, напомнив и о скандальной сцене в фильме «Текст».

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