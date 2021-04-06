Эксперимент по авторизации в соцсетях через «Госуслуги» стартовал в России

Москва, 6 апреля. Эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал «Госуслуги» стартовал в России, он продлится до 1 июля следующего года.

Согласно постановлению Правительства РФ, зарегистрированные на «Госуслугах» пользователи онлайн-магазинов, соцсетей и других площадок смогут совершать сделки в Сети без дополнительной регистрации на прочих ресурсах. Максимальная цена заключенных в рамках эксперимента договоров не будет превышать 10 млн рублей.

В Минцифры считают, что новшество сделает общение между бизнесом и пользователями более безопасным и удобным. Пользователи смогут выбрать, регистрироваться по отдельному логин-паролю или использовать учетную запись на сайте «Госуслуг». Персональные данные передаваться не будут, подчеркнули в Минцифры.

«Мы также планируем развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках — считаем, что людям нужно дать возможность получать госуслуги там, где это им удобно, например прямо из соцсети или банковского мобильного приложения», — сообщили РИА Новости в Минцифры.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев объявил о запуске в тестовом режиме новой версии портала госуслуг, сообщает RT. По его словам, старую версию портала должны закрыть в третьем квартале текущего года