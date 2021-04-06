Гватемала заявила о покупке вакцины «Спутник V»

Гватемала, 6 апреля. Власти Гватемалы остановили свой выбор на российской вакцине от коронавируса «Спутник V» из-за ее преимуществ перед другими препаратами мира.

Половина партии уже оплачена, рассказал президент центральноамериканского государства Алехандро Джамматтеи по данным ТАСС.

«Вакцина «Спутник V», приобретенная Минздравом, обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем вакцины, которые используют один и тот же механизм», — пояснили в Минздраве республики.

Регистрация российского препарата в Гватемале прошла еще в феврале. Партия лекарства прибудет в страну примерно через 15 дней, сообщает гватемальская газета La Hora.

Недавно в Румынии сообщили об открытии нового вида британского штамма коронавируса, который снижает эффективность вакцин. Открытый учеными вид имеет характеристики британского штамма и мутации E484K.