Украинские врачи и медсестры массово уезжают в Европу

Киев, 6 апреля. За последний год число украинских медработников, покинувших Украину, существенно выросло. Всему виной низкие украинские зарплаты и хороший оклад в странах Евросоюза.

Украинские врачи и медсестры отправляются в Европу в поисках лучшей жизни. Кто-то проходит жесткий отбор и окончательно переезжает, другие не могут выдержать такие нагрузки и возвращаются на Родину. Об этом сообщает портал 34.ua.

Работники чаще всего выбирают Польшу, поскольку она предоставляет упрощенные условия для иммиграции. Несмотря на трудности переезда, с которыми сталкиваются медики, они все равно решаются сменить страну на фоне бушующей пандемии COVID-19.

«Германия хоть и принимает, но они не настроены, чтобы кто-то занимал место немцев. Какой бы опыт не был здесь, там применить его тоже нужно», — говорит нейрохирург больницы им. Мечникова Тимофей Ионов.

Он отмечает, что нужна и практика, и психически устойчивое состояние, поскольку ФРГ не предоставляет особых условий для иностранных врачей. Из-за этого через семь месяцев Тимофей вынужден был вернуться на Украину.

«Безденежье, финансовые трудности. За три года около 200 человек выехали только из больницы Мечникова», — говорит генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Рыженко добавил, что большая часть специалистов осталась за рубежом. Особенно это касается медперсонала, который решил перебраться в Польшу.

«Заработная плата среднего медицинского персонала составляет 7000 гривен, младшего медицинского персонала — 5000 гривен. Зарплата врача — около 2500 евро», — говорит министр здравоохранения Максим Степанов.

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