КНДР не будет участвовать в Олимпиаде-2021

Пхеньян, 6 апреля. Северная Корея не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2021 году, которые пройдут в Токио. Об этом информирует агентство «Ренхап».
Мероприятия должны состояться летом в столице Японии. Южнокорейское агентство отмечает, что КНДР хочет таким образом защитить своих спортсменов от COVID-19.
Данное решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР. Оно прошло в Пхеньяне 25 марта.
Ранее стало известно, что Олимпийские игры в Токио пройдут в полузакрытом формате. На трибуны допустят только болельщиков из Японии.