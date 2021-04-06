КНДР не будет участвовать в Олимпиаде-2021

Пхеньян, 6 апреля. Северная Корея не будет принимать участия в Олимпийских играх в 2021 году, которые пройдут в Токио. Об этом информирует агентство «Ренхап».

Мероприятия должны состояться летом в столице Японии. Южнокорейское агентство отмечает, что КНДР хочет таким образом защитить своих спортсменов от COVID-19.

Данное решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР. Оно прошло в Пхеньяне 25 марта.

Ранее стало известно, что Олимпийские игры в Токио пройдут в полузакрытом формате. На трибуны допустят только болельщиков из Японии.