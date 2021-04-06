Правительство РФ просят вернуть артистам право на досрочную пенсию

Москва, 6 апреля. Ряд профессиональных артистов, к примеру, акробатов цирка или балерин, ежедневно рискуют потерять трудоспособность. Однако для них через два года серьезно изменятся условия выхода на пенсию: пенсионный возраст увеличится на пять лет.

Как сообщает Пятый канал, подобные изменения пенсионного законодательства могут стать катастрофой для части деятелей искусств. Так, танцоры балета уже после нескольких лет на сцене имеют целый букет заболеваний суставов. Или, к примеру, музыканты-духовики страдают от болей в спине из-за громоздких музыкальных инструментов, которые во время всего концерта держат на весу. Кроме того, тубисты чаще других посещают стоматологов из-за меди. Они также находятся в зоне риска из-за частых профзаболеваний легких и дыхательного аппарата.

На защиту артистов встал Комитет по культуре. Госдумы РФ. Его глава Елена Ямпольская направила в правительство РФ письмо с просьбой проработать вопрос досрочного назначения страховой пенсии артистам балета, цирка и музыкантам, играющим на духовых инструментах.

«Просим дать поручение рассмотреть возможность назначения страховой пенсии указанным категориям творческих работников со дня возникновения права на указанную пенсию», — говорится в письме.

В письме сообщается, что после начала действия пенсионной реформы срок возникновения права на досрочную пенсию в зависимости от стажа творческой работы остался неизменным — 15–30 лет. Однако срок назначения страховой пенсии по старости был поэтапно увеличен на пять. Таким образом с 2023 года пенсионный возраст для представителей творческих профессий увеличится на пять лет.

Ранее в понедельник сообщалось, Счетная палата РФ провела проверку деятельности Пенсионного фонда, в ходе которой обнаружила, что некоторым пенсионерам недоплатили положенные суммы из-за сбоя баз персонифицированного учета разных структур: ФНС, ЗАГС и других. После проверки ПФР дополнительно начислил россиянам пенсии на сотни миллионов рублей.