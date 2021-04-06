Дачникам разъяснили, когда они могут разжигать костры на своих участках

Москва, 6 апреля. Гендиректор юридической компании «Достигация» Артем Баранов, разъяснил, когда дачники могут разжигать костры на своих участках.

Юрист уточнил, что теперь дачникам придется соблюдать определенные условия. Например, разводить костер для запекания мяса и овощей они могут только в мангале, который должен находиться на определенном расстоянии от ближайшей постройки. Эксперт отметил, что костер можно разводить на расстоянии не менее 100 метров от хвойного и не менее 30 метров от лиственного леса.

«Открытый огонь — это не норма. Если вам надо сжечь мусор или траву, делайте это в специальном мусоросжигателе. Альтернатива — яма до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 см, которую вы можете засыпать листьями или сухой травой и сжечь. Яму для огня надо располагать на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки», — цитирует Баранова агентство «Прайм».

Несоблюдение правил наказывается штрафом в размере до 3 тысяч рублей и до 5 тысяч рублей, если по вине нарушителя произошел пожар.

«Следует также учитывать, что если вы, например, сжигая мусор, нанесли вред окружающей среде, чужому имуществу, или отдельно взятым людям, то может быть возбуждено еще и уголовное дело, помимо всего вышеперечисленного», — заключил Баранов.

Ранее руководитель отдела загородной недвижимости офиса «МИЭЛЬ «Сущевский» Татьяна Ананьева назвала лучшее время для приобретения дачи. По словам эксперта, россияне стараются завершить сделки до наступления лета, чтобы провести теплые месяцы уже в собственном доме за городом. В это время предлагается наибольшее количество объектов, поэтому покупатели могут найти варианты с хорошим соотношением цены и качества.