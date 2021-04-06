Аллерголог назвал ранние симптомы анафилактического шока

Москва, 6 апреля. Ранние признаки анафилактического шока сходны с признаками аллергии — зуд слизистых и поверхности кожи, головокружение и слабость.

Постепенно симптомы становятся все более выраженными, состояние ухудшается, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире телеканала «Звезда».

«А потом эта слабость и головокружение становятся очень сильными, что человек падает и теряет сознание», — объяснил медик.

Шок развивается очень быстро. В течение 10-15 минут способна наступить реакция в результате употребления каких-либо продуктов или напитков, на которые у человека аллергия. Гораздо быстрее может наступить обморок, если речь о лекарствах или препаратах, введенных путем инъекции. Специалист добавил, что в кинематографе часто показывается, как герой теряет сознание в считанные минуты, однако на деле скорость ухудшения состояния зависит от концентрации аллергена, попавшего в организм.

Недавно в Роспотребнадзоре рассказали о новых штаммах коронавируса, обнаруженных на территории России. Среди них есть такие, которые обладают нехарактерными для уже известных штаммов признаками. Пока что беспокоиться рано, мутации проходят необходимые исследования, но точно нет поводов называть одну из них «российской».