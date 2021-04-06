Полярные лисицы «атаковали» Московскую область

Москва, 6 апреля. Жители Московской области попросили обратить внимание властей на песцов, которые бегают по округе. Волонтеры зафиксировали на видео поимку одного из животных.

Волонтер Юлия сообщила, что довольно много граждан публикуют фотографии и видео песцов, которые бегают по всей Московской области. По словам девушки, это фермерские животные, выкупленные и привезенные с дагестанской зверофермы.

Девушка отметила, что в этих краях не живут дикие полярные лисицы. К сожалению, они попадают в руки людей, которые не понимают специфики их содержания. Поэтому многие звери сбежали. Она добавила, что их, как правило, находят раздавленными колесами автомобилей.

Ловить песцов следует за хвост, поскольку это самый безболезненный способ поимки для них, уточнила волонтер. Однако стоит опасаться укусов, поскольку неизвестно, сколько животное бегает и привито ли от бешенства, предостерегла волонтер в аккаунте Instagram.

Ранее сообщалось, что песец с разноцветными глазами нашел дом в Ленинградской области. Закрытие зверофермы в Дагестан стало трагедией для зоозащитников и любителей диких животных.