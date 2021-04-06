Прибалтика продолжает копировать Вашингтон в недружественном отношении к Пекину

Вильнюс, 6 апреля. Выстраивание отношений Китая и Литвы после постоянной критики КНР объяснил политический эксперт Андрей Карнеев.

Вильнюс, оглядываясь на «старшего брата» в лице США, ведет агрессивную политику в отношении Поднебесной, пытаясь показать свою верность принципам НАТО. Об этом сообщает портал Baltnews.

«Известно, что (литовские политики. — Прим. ФАН)) стараются себя позиционировать как форпост НАТО, они всячески подталкивают других членов Альянса к тому, чтобы их так рассматривали, как первую линию противостояния с Россией. Понятно их желание ориентироваться на установки из Вашингтона, из Америки. А мы понимаем, что они бегут впереди паровоза и стараются быть самыми верными союзниками», — заявил Карнеев.

Он добавил, что напряженные отношения между Китаем и США, скорее всего, сохранятся при американском президенте Джо Байдене. Эксперт считает, что Литва в этом случае старается проявить солидарность с Белым домом. Однако есть и обратная тенденция. Несмотря на осуждение Поднебесной, Евросоюз все равно хочет получить выгоду от быстро развития КНР, и Литва не останется в стороне.

«Я думаю, что это нормальный процесс, когда взаимоотношения носят такой, можно сказать, прямо противоположный характер. Но это именно отражает то, что в области политики ценностей одна ситуация, а там, где идет речь о возможности зарабатывания денег – другая. Не секрет, что у Прибалтики особо нет денег, и любая возможность заработать, конечно, будет ими использоваться», — подчеркнул Карнеев.

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