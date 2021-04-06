Народная милиция ДНР вступила в бой с украинскими военными под Горловкой

Донецк, 6 апреля. Народная милиция Донецкой Народной Республики вступила в бой с украинскими военными около поселка Шумы под Горловкой, сообщило Донецкое агентство новостей.

По информации издания, украинская диверсионная группа 4 апреля пыталась провести разведку минно-взрывных заграждений перед позициями ДНР.

«Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции», — сообщило агентство.

Саперы ДНР после боя нашли тело украинского военнослужащего на минном поле. Украинская сторона не сообщает о его гибели уже вторые сутки. Усилия по возвращению тела украинского военнослужащего семье также не предпринимаются, отмечает агентство.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал RT, что ситуация в Донбассе в настоящее время «накалена». По его словам, Украина на данный момент готова к полноценным боевым действиям. К любому развитию событий также готова и ДНР, подчеркнул Пушилин.