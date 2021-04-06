Попова рассказала о 81 случае заражения британским штаммом коронавируса в РФ

Москва, 6 апреля. На территории России выявлен 81 случай заражения британским и шесть случаев южноафриканским штаммами коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные», — заявила в интервью газете «Известия» Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в мире регистрируется все больше случаев заражения этими штаммами.

Попова уточнила, что на территории России присутствуют штаммы вируса с другими мутациями, которые исследуются в настоящее время. По ее словам, на вопрос о возможности заражения переболевших коронавирусом новыми штаммами однозначного ответа нет.

В конце марта Правительство РФ утвердило порядок предоставления информации о новых штаммах коронавируса, сообщает RT. Собирать и анализировать такие данные будут централизованно.