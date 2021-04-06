PlayStation 5 появится в продаже в 2022 году

Токио, 6 апреля. Дефицит на приставки PlayStation 5 может продлиться до середины 2022 года, сообщает издание Game Rant.

Производители полупроводников столкнулись с нехваткой компонентов для выпуска процессоров и прочих компонентов. Из-за этого нет возможности обеспечить приставки графическими процессорами от AMD, что задерживает старт продаж.

На данный момент спрос на 10-30% превышает предложение. Специалисты отмечают, что проблема с доступностью видеокарт AMD вряд ли будет решена до 2022 года. Продажи могут не стартовать сразу, поэтому ориентировочные сроки начала реализации приставки конец 2022 года.

Недавно компания Sony анонсировала выпуск новых смартфонов в апреле 2021 года. Среди них Xperia 1 III. Все гаджеты будут работать на базе Android.