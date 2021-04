Дикие овцы помогли ученым выявить главный фактор долголетия

Осло, 6 апреля. Почти двадцатилетнее исследование диких овец в Шотландии помогло ученым выявить главный фактор долголетия, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование показало, что с продолжительностью жизни связана длина теломер, которая по большей части определяется генетикой и наследственностью.

Длина концевых участков хромосом (теломер) считается важным биомаркером старения всего организма. Чем теломеры короче, тем выше риск смерти. Но что влияет на теломеры больше — наследственность или внешние факторы, до сих пор было ясно не до конца.

Решение этого вопроса требует наблюдений на протяжении жизни ряда поколений. Поэтому на людях такие исследования провести трудно. Ученые из Великобритании, Норвегии и Канады под руководством Даниэля Нусси из Института биологии Норвежского научно-технологического университета для своих наблюдений выбрали обитающую на островах Шотландии замкнутую популяцию одичавших овец соайской породы.

В течение почти 20 лет ученые собирали информацию, а затем посредством многомерных количественных генетических моделей проанализировали связь длины теломер с их сохранностью и выживаемостью животных в зависимости от различных факторов.

Выяснилось, что продолжительность жизни связана с длиной теломер, но не коррелирует с их сохранностью. Первый параметр связан с генетической наследственностью, тогда как второй — с окружающей средой, питанием и стрессом.

«Мы не нашли никаких доказательств того, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности. Вместо этого мы обнаружили, что межиндивидуальные различия в средней длине теломер связаны с увеличением продолжительности жизни. Наш анализ показывает, что эта корреляция между средней длиной теломер и продолжительностью жизни индивида имеет генетическую основу», — подчеркнули авторы статьи.

Ученые полагают, что их открытие показывает важную роль генетики в контроле долголетия.

Ранее исследователи из Гарварда изучили рацион 100 тысяч человек и выяснили, сколько нужно потреблять ежедневно фруктов и овощей, чтобы получить максимум пользы для здоровья. В среднем, если следовать рекомендациям и съедать за день нужное количество фруктов и овощей, это поможет снизить риск смерти в целом на 13%, от сердечно-сосудистых заболеваний на 12%, от рака на 10% и на 35% от заболеваний дыхательной системы.