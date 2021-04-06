Роспотребнадзор оценил опасность новых неопознанных штаммов коронавируса

Москва, 6 апреля. В России выявлены несколько новых штаммов коронавируса, которые отличаются от уже известных британского, южноафриканского и бразильского вариантов.

Пока что рано давать какой-либо из мутаций название «российского», заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова в беседе с «Известиями».

«Мои коллеги и я — не сторонники называть какой-либо штамм российским», — заявила Попова.

Чтобы понять эпидемиологическую значимость мутаций, нужно провести необходимые исследования. Специалисты занимаются этим в настоящий момент. Поводов для паники и опасений на текущий период нет, заключила глава ведомства.

В Румынии тоже недавно выявили новый штамм. По сообщениям исследователей Университета имени Штефана Великого, он способен понижать эффективность вакцин.