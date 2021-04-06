Госдеп заявил о готовности США контактировать с Россией по Украине

Вашингтон, 6 апреля. Вашингтон готов к диалогу с Москвой о ситуации вокруг Украины, сообщил представитель Госдепартамента США.

«Мы открыты к общению с Москвой», — цитирует представителя Госдепа США РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Вашингтон призывает Россию «воздерживаться от действий по эскалации». Представитель Госдепа пояснил, что беспокойство Вашингтона в особенности вызывают сообщения о передвижении войск РФ в Крыму и на границах с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни для одной страны мира, включая Украину, РФ угрозы не представляет, сообщает RT. В то же время он уточнил, что к собственной безопасности российские власти относятся очень внимательно.

Британские журналисты ранее посчитали, что совместные учения украинских военных с НАТО вызывают злость у России. В Кремле недавно заявили, что любое развертывание войск НАТО на территории Украины усложнит ситуацию на границе с Россией и заставит Москву усилить безопасность. Запад тут же раскритиковал РФ за такую реакцию, обвинив Москву в стремлении нарастить группировку своих войск на границе с Украиной.