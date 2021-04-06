Не поверившего слезам Меган Маркл журналиста обвинили в расизме

Лондон, 6 апреля. Один из ведущих журналистов Великобритании Пирс Морган потерял работу после того, как позволил себе усомниться в заявлениях герцогини Сассекской Меган Маркл о произволе в королевской семье.

Морган, главный редактор британской Daily Mail, впервые прокомментировал свое увольнение с канала ITV, где он вел программу «Доброе утро, Британия». В большом интервью телеканалу Fox он подчеркнул, что до сих пор не верит в слова Маркл о расистском скандале в Букингемском дворце, о чем она заявила месяц назад в интервью Опре Уинфри.

«Семнадцать различных утверждений Маркл оказались либо полностью неправдивыми, либо сильно преувеличенными или недоказуемыми. <…> Мне не разрешалось иметь собственное мнение, что я не верю ее словам, хотя это было сразу ясно. В интервью было слишком много вещей, которые просто не могли быть правдой», — заявил Морган.

Журналист подчеркнул, что независимо от того, нравится ли людям во всем мире королева Елизавета II или вообще идея монархии, своей деятельностью на протяжении почти века она доказала, что заслуживает международного уважения. Больше всего его возмутил тот факт, что Маркл обвинила королевскую семью в расизме.

Во время интервью Опре герцогиня Сассекская сообщила, что кто-то из королевской семьи выразил обеспокоенность тем, каким будет цвет кожи ее сына Арчи. Фамилию этого человека она не назвала, но позднее принц Гарри отметил, что этот человек — не королева или ее муж принц Филипп.

Морган подчеркнул, что такие утверждения были бы некорректными в то время, когда 99-летний Филипп лежал в больнице из-за болезни.

Во время интервью Морган также сообщил, что больше не считает своего бывшего коллегу по CNN Дона Лемона другом после того, как тот в прайм-тайм обвинил его в расизме. Речь идет о мартовском выпуске «CNN Tonight», когда Лемон заявил в эфире, что Морган совершил «акт расизма» своими комментариями против Маркл.

Морган добавил, что его подруга Шэрон Осборн, жена рокера Оззи Осборна, также была по сути «отстранена от работы» за то, что защищала его.

Не поверил Морган также словам Маркл о том, что у нее были мысли о самоубийстве во время беременности, но ей отказали в психологической помощи о дворце.

«Что меня не устраивало, так это то, что она утверждает, что обратилась к двум членам королевской семьи — старшему помощнику и сотрудникам отдела кадров. И она сказала им обоим, что думает о самоубийстве и нуждается в помощи, и они оба ответили ей, что никакой помощи не предоставят. Мне просто невозможно поверить в это, что во дворце есть люди настолько бессердечные, что не помогут женщине, думающей о самоубийстве», — подчеркнул он.

Морган — не единственный журналист в Британии, кто не поверил обвинениям герцогини Сассекской. Ранее Джереми Кларксон, ведущий автомобильной телепередачи Grand Tour, назвал интервью Меган «фестивалем слез».

После того, как он показал в программе фрагмент интервью герцогини, Кларксон извинился перед зрителями за то, что они снова это слышат. Он также вспомнил утверждение Моргана, что Меган обманывала всех в своем интервью, добавив, что «Пирс был прав».