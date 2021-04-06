Переболевший COVID-19 Ургант вернулся в студию с цыганским хором

Москва, 6 апреля. Российский телеведущий Иван Ургант вылечился после заражения коронавирусом и вернулся в студию.

Первый эфир «Вечернего Урганта» после болезни прошел в понедельник. Шоу началось с выступления цыганского хора. О своем заражении артист отшутился в свойственной ему манере.

«Пугали последствиями, единственный побочный эффект: теперь я напуган», — рассказал Ургант.

Положительный результат теста на коронавирус телеведущий получил 22 марта. Сообщение об этом он разместил у себя в соцсетях. Однако работать он не прекращал. На связь Иван выходил через Skype. Он изолировался ото всех на даче и оттуда продолжал радовать россиян новостями.

Недавно Никита Михалков, «перешутил» Урганта, попивая шампанское. В интервью он неожиданно разоткровенничался.