Зеленский призвал Джонсона усилить присутствие НАТО в Донбассе

Киев, 6 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе и вопросы двусторонней повестки в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В ходе разговора Зеленский призвал Лондон с другими участниками НАТО увеличить присутствие в регионе и усилить санкционное давление на РФ.

«Отдельное внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в этой связи во время визита президента Украины в Великобританию 8–9 октября 2020 года, в частности развитию Военно-морского флота Украины», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию на востоке Украины в рамках видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщает RT. В разговоре Путин подчеркнул важность выполнения Киевом всех достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Накануне стало известно, что трехстороннюю встречу по Донбассу планируют провести Меркель, Макрон и Зеленский. Основной темой разговора станет «обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон». Беседа Макрона, Меркель и Зеленского должна была состояться сразу после видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Теперь переговоры планируют провести в течение недели.