Украинский эксперт Бортник объяснил, почему Зеленского все игнорируют

Киев, 6 апреля. Обсуждение Украины Францией, Германией и Россией без ее участия — это неприятная ситуация, но это не трагедия. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник.

В ходе программы журналиста Руслана Бизяева «Культ личности» эксперт объяснил, как понимать встречу «нормандской четверки», на которую не пригласили Украину. Киев недоволен, ведь главы государств обсуждали дела Незалежной, но при этом она не участвовала в переговорах. Об этом сообщает портал Znaj.ua.

«Во-первых, по поводу Украины так ничего и не решили. Во-вторых, не она была главным предметом обсуждения. Хотя в этом плане есть определенные разногласия: Россия заявляет, что украинский вопрос обсуждали широко, Франция и Германия же называют его чуть ли не в последнюю очередь», — сообщает политолог.

Он отмечает, что в ходе переговоров обсуждалась российская вакцина, Иранское соглашение и отношения ЕС с РФ. То есть, Киев не был главной темой.

«Это знак и символ Зеленскому. Речь идет о желании европейских государств влиять на Украину извне, если же президент не будет прислушиваться, то будет примерно то, что произошло — игнорирование. <...> Это не какой-то разгром дипломатический, но это уже символическая пощечина», — подытожил Бортник.

Ранее представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник рассказал, как «нормандская четверка» относится к конфликту на востоке Украины.