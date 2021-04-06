Бежавшая в ЕС украинка высказалась о несладком будущем для «страны 404»

Киев, 6 апреля. Маргарита Водецкая в своей книге «Покидая страну 404» описала ряд событий, из-за которых она была вынуждена покинуть Родину.

Писательница хотела сохранить за собой право высказывать свои мысли свободно, без опасений за свою безопасность. Однако она вынуждена использовать псевдоним, поскольку на Украине остались ее пожилые родственники. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

В интервью женщина рассказала, что «Страна 404» называется так из-за слишком большого количества ошибок, которые допустило правительство. Она привела пример на «мовном законе», который, по ее мнению, крайне нелогичный.

«Если проанализировать города современной Украины, то окажется, что их национальный состав исторически был очень разнообразен. Понятно, что такое смешение народов требовало использования некоего общепонятного языка (лингва франка), и таким языком совершенно естественно стал русский», — подчеркивает Маргарита.

Она считает, что было ошибкой полагать, что новосозданное государство будет «мононациональным». В нем исторически проживали разные народности.

«То есть, был проигнорировал тот факт, что русскоязычное население не «понаехи»-захватчики, а в большинстве своем является потомками тех, кто селился здесь в результате многовековых естественных миграций, и тех, кто строил такие города, как Одесса, Николаев и Херсон, на завоеванных во времена Российской империи территориях», — отметила Водецкая.

Затем у нее спросили, что ждет Украину в будущем. Писательница считает, что ничего хорошего уже не будет, Незалежную ждет разделение территорий.

«Боюсь, мое мнение по этому поводу окажется очень непопулярным. Скорее всего, территория Украины будет разделена между несколькими соседними странами. Возможно, это произойдет не в один шаг, а в несколько», — отметила Маргарита.

Ранее депутат Госдумы Елена Панина заявила, что русский язык на Украине должен быть признан мучеником.